CDJP apela a campanha sem violência e com debate construtivo

A Comissão Diocesana Justiça e Paz( CDJP) apelou a uma campanha eleitoral sem violência e centrada no debate construtivo, defendendo a rejeição de práticas como agressões, intolerância e manipulação, e reforçando a importância de um ambiente político baseado no respeito e no esclarecimento dos eleitores.

Em nota sobre as próximas eleiçõesde 17 de Maio, a comissão sublinha que a democracia deve ser vivida como um espaço de participação consciente e responsável e alerta para a necessidade de recentrar o discurso político no confronto de propostas e não em ataques pessoais.

A CDJP chama a atenção para práticas que têm marcado períodos eleitorais, como a intolerância, a agressão verbal e a manipulação, e nesse sentido, defende que estas devem ser rejeitadas em favor de um ambiente de respeito mútuo e pluralismo.

Dirigindo-se aos partidos políticos e seus dirigentes, a comissão apela a uma campanha baseada na apresentação de ideias e soluções para o país, com respeito pela diferença e compromisso com o bem comum.

Aos cidadãos, o organismo incentiva o exercício do voto com consciência e responsabilidade e sublinha que a participação cívica é essencial para o fortalecimento da democracia.

A nota lembra ainda o papel da sociedade civil e das instituições na promoção da educação cívica e na vigilância do processo eleitoral, como forma de garantir transparência e credibilidade.

Para a Comissão Diocesana Justiça e Paz, uma campanha centrada no debate de ideias é fundamental para assegurar um processo eleitoral mais justo e contribuir para o reforço da confiança nas instituições democráticas.