CNE garante que membros das mesas de voto se mantêm e lembra obrigatoriedade de formação

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) garantiu este domingo, 3, que os membros das mesas de assembleia de voto (MAV) previamente designados não foram substituídos, devendo manter-se em funções e cumprir as acções de formação previstas para o processo eleitoral.

Em comunicado, a instituição informa que todos os membros indicados devem comparecer nas formações previstas, seguindo o calendário definido pelos delegados da CNE.

No concelho da Praia, a Comissão acrescenta que qualquer informação sobre designação ou eventual substituição de membros das mesas será transmitida exclusivamente pelo delegado da CNE, através dos contactos telefónicos disponibilizados para o efeito.

A entidade sublinha que a participação nas acções de formação é essencial para assegurar a transparência, a credibilidade e o bom funcionamento do processo eleitoral.