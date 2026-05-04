CNE garante que membros das mesas de voto se mantêm e lembra obrigatoriedade de formação

Em comunicado, a instituição informa que todos os membros indicados devem comparecer nas formações previstas, seguindo o calendário definido pelos delegados da CNE.
No concelho da Praia, a Comissão acrescenta que qualquer informação sobre designação ou eventual substituição de membros das mesas será transmitida exclusivamente pelo delegado da CNE, através dos contactos telefónicos disponibilizados para o efeito.
A entidade sublinha que a participação nas acções de formação é essencial para assegurar a transparência, a credibilidade e o bom funcionamento do processo eleitoral.