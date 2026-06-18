Parlamento reúne-se hoje para abertura da 11.ª legislatura

O parlamento reúne-se hoje para a sessão de abertura da 11.ª legislatura com uma mudança da maioria absoluta, ditada pelas eleições legislativas de 17 de maio.

Após 10 anos (dois mandatos) de domínio do Movimento para a Democracia (MpD), o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) volta a ter mais assentos que as outras duas forças.

A Assembleia Nacional reúne-se a partir das 10:30 para receber 37 deputados do PAICV, 33 do MpD e dois da UCID, totalizando 72 lugares.

O PAICV elegeu em todos os 13 círculos eleitorais, o MpD não conseguiu eleger nenhum deputado no círculo das Américas e os dois representantes da UCID foram eleitos em São Vicente, ilha bastião do partido.

O novo parlamento vai ser composto por 38 homens e 34 mulheres, com idades entre os 25 e os 70 anos – a faixa etária mais representada está entre os 41 e os 60 anos, com 56 deputados, segundo dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

O PAICV conquistou 90.660 votos (48,04%) nas eleições de 17 de maio, o MpD recolheu 84.458 votos (44,75%) e a UCID obteve 9.812 votos (5,2%).

O acto eleitoral registou uma abstenção recorde, com mais de metade dos eleitores inscritos (53,5%) a preferirem ficar longe das urnas.

Fora do parlamento ficaram o Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS), com 3.268 votos (1,73%) e o Partido Popular, com 529 votos (0,28%).

Francisco Carvalho, presidente do PAICV e primeiro-ministro indigitado, anunciou que deverá apresentar hoje os nomes do novo Governo ao Presidente da República para o executivo ser empossado na sexta-feira.