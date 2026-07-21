​PAICV e MpD disponíveis para consenso no combate à corrupção

PAICV e MpD manifestam disponibilidade para alcançar um consenso em torno de um pacote legislativo de combate à corrupção, na sequência das medidas previstas no Programa do Governo. Posições expressas na noite desta segunda-feira, durante o debate no programa “Plenário”, da Rádio Morabeza.

Do lado do PAICV, Nilton Silva recordou, durante o debate, que o Governo colocou o combate à corrupção e ao enriquecimento ilícito entre as prioridades da legislatura, com uma estratégia centrada na prevenção, deteção e punição destes crimes.

“Não há nenhum político sério que não esteja de acordo com qualquer medida que sirva para combater a corrupção, doa a quem doer. Qual é a razão do combate à corrupção? O dinheiro é do povo. O Estado não tem nada. O dinheiro é do povo. E, se o dinheiro é do povo, hoje, com as novas tecnologias, o povo tem de ter acesso a plataformas para controlar. E o PAICV tem isso no seu programa. E mais: o PAICV tem no seu programa a responsabilização dos gestores públicos. Nós também estamos abertos a toda a negociação. Tudo aquilo que é bom para Cabo Verde e para os cabo-verdianos, estamos sempre disponíveis”, refere.

Entre as medidas previstas está o alargamento da declaração obrigatória de rendimentos e património aos altos dirigentes da Administração Pública central, local e indireta.

Flávio Lima, em representação do MpD, considera que as medidas dão continuidade aos passos já dados no combate à corrupção.

“Nesse aspecto, acho que estamos de acordo. É preciso combater a corrupção, é preciso escanear os gestores públicos. As pessoas são escolhidas para gerir aquilo que é nosso e tem de haver um controlo sobre as decisões que tomam. Acho que vários passos já foram dados. Por exemplo, foi reforçada a actuação do Tribunal de Contas. Hoje, o Tribunal de Contas consegue fazer uma fiscalização concomitante, ou seja, durante todo o ano, aos actos do Governo e das demais instituições. Implementando aquilo que está no programa do Governo será mais um passo para esse desiderato, e estamos de acordo. Nós estamos sempre disponíveis para tudo o que é bom para Cabo Verde e para os cabo-verdianos”, diz.

Durante o debate, MpD e PAICV reafirmaram as suas posições sobre o programa do Governo, liderado por Francisco Carvalho. Flávio Lima, do MpD, considera que o documento é vago e critica a “ausência de metas concretas”. Já Nilton Silva, do PAICV, defende que se trata de um programa rico e ambicioso, que coloca as pessoas no centro da governação. A UCID faltou ao debate.