Plenário debate Estado da Nação e define composição das comissões e representações parlamentares

A Assembleia Nacional reúne-se na quinta e sexta-feira, 30 e 31, para debater o Estado da Nação, apreciar a situação política, as políticas públicas e os principais resultados económicos do país, além de deliberar sobre a organização interna do Parlamento e a composição das comissões especializadas e das representações parlamentares nacionais e internacionais.

De acordo com um comunicado da Casa Parlamentar, os deputados nacionais vão apreciar e deliberar sobre matérias relacionadas com a organização interna da Assembleia Nacional, bem como sobre a composição das representações parlamentares internas e externas.

O ponto central da sessão será o Debate sobre o Estado da Nação, agendado para o dia 31, sexta-feira.

O debate permitirá uma apreciação da situação política do país, das políticas públicas e dos principais resultados económicos, bem como uma reflexão sobre os desafios e as acções a desenvolver no âmbito da XI Legislatura.

Os deputados deverão ainda fixar o número, a designação e a integração das comissões especializadas, bem como designar os parlamentares que irão representar Cabo Verde em diversos organismos parlamentares internacionais.

Entre essas representações constam o Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), o Parlamento Pan-Africano (PPA), o Grupo Nacional à União Interparlamentar (UIP), o Grupo Nacional à Assembleia Parlamentar da Francofonia (APF), a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP) e a Assembleia Paritária África, Caraíbas e Pacífico/União Europeia (ACP/UE).