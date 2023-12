Tribunal de Contas inicia auditoria sobre salário da Primeira-Dama

O presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, anunciou hoje o início de uma auditoria para esclarecer os dados referentes ao pagamento do salário da Primeira-Dama. A medida foi tomada após revelações sobre a ausência de um contrato formal para os vencimentos da cônjuge do Presidente da República, José Maria Neves.

“Já tomamos a iniciativa e já está em curso o trabalho, no sentido de fazer uma auditoria, apurar os dados todos e depois apresentar, digamos, o nosso resultado de auditoria. Não posso avançar mais nada”, disse João Da Cruz Silva aos jornalistas, após entregar o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021. Questionado sobre a decisão do Presidente da República de suspender as remunerações da Primeira-dama, João Da Cruz Silva preferiu manter a cautela e afirmou não querer pronunciar antecipadamente antes da decisão do Tribunal. O presidente do Tribunal de Contas enfatizou a necessidade de evitar especulações, considerando o caso como "um bocadinho melindroso" e destacou que o Tribunal está comprometido em realizar uma análise imparcial antes de apresentar os resultados ao país. Sobre a possibilidade de criar um estatuto específico para a Primeira-dama, João Da Cruz Silva foi claro ao afirmar que essa é uma questão a ser resolvida pelos políticos. "O estatuto da Primeira-dama acho que é uma questão que os políticos devem resolver. O Tribunal não pronuncia sobre isso. Os políticos decidem. Nós simplesmente vamos ver se a lei está ou não a ser aplicada." De referir que a polémica surgiu ao ser revelado que a Presidência da República estaria a pagar os salários da Primeira-Dama sem existir um contrato. Na passada terça-feira, após ser questionada pelo Expresso das Ilhas, a Presidência da República emitiu um comunicado de imprensa em que afirma que a “Cidadã e Profissional Débora Katiza Carvalho é, desde a investidura do Presidente da República José Maria Neves, a Primeira Dama de Cabo Verde, dedicando-se exclusivamente a esta condição”. Em seguida, num comunicado ao país, José Maria Neves anunciou que suspendeu o pagamento do salário da Primeira Dama e que requisitou ao Tribunal de Contas e à Inspeção-Geral das Finanças o seu pronunciamento sobre a matéria.

