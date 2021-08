​Iniciou-se no passado dia 20 a Olimpíada on-line 2021, numa organização da Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Esta competição, criada o ano passado, para amenizar os efeitos da pandemia nos eventos presenciais, que acabaram por ser cancelados, irá decorrer até dia 15 de Setembro, altura em que se jogarão as partidas finais.

Este fim-de-semana jogou-se a divisão 4, a que Cabo Verde pertence. Esta divisão foi composta por cinco séries de 12 equipas cada, apurando-se para a Divisão seguinte, as três melhores classificadas de cada uma das séries e a 4.ª melhor de todas ela.

A nossa equipa nacional ficou incluida na Série D, juntamente com Suriname, Aruba, Ghana, S. Tomé e Princípe, Camarões, Gabão, Senegal, Gâmbia, Costa do Marfim, Serra Leoa e República Democrática do Congo.

Nesta competição, cada jogador dispõe de 15 minutos, com um acréscimo de 15 segundos por lance, para terminar a partida.

Por força da regulamentação, cada equipa era composta por 6 atletas, sendo que, obrigatoriamente, os 3.º e 4.º tabuleiros tinham que ser ocupados por jogadoras do sexo feminino, o 5.º e 6.º por atletas SUB20 (ou inferior), aqui com o 6.º tabuleiro a ter de ser ocupado por uma jogadora do sexo feminino.

Embora apresentando uma equipa muito jovem e inexperiente neste tipo de competições, o combinado crioulo apresentou-se com o principal objectivo de subir à divisão 3.

Na sexta-feira, dia 20, jogaram-se as três primeiras rondas, inciando-se a nossa participação frenta aos Camarões, com quem empatamos (3-3).

A vitória sorriu-nos nas duas rondas seguintes em que levamos a melhor sobre a Gâmbia (5-1) e sobre o Senegal (4,5-1,5), a ponto de no final deste primeiro dia de Olimpíada online, Cabo Verde ocupar, isolado, a 3.ª posição.

O 2.º dia de competição, jogado no passado sábado, era previsivelmente díficil, pois jogaríamos com dois adversário directos aos nossos objectivos (Aruba e São Tomé e Princípe).

Essa difuculdade foi confirmada logo na 4.ª ronda em que perdemos com Aruba (1,5 – 4,5), na altura, líder da série.

Na 5.ª ronda a vitória voltou a sorrir-nos frente ao Gabão (5-1), para na ronda seguinte voltarmos a ser derrotados, pela margem mínima, frente à equipa de S. Tomé e Princípe (2,5 – 3,5).

A terminar o dia, na 7.ª ronda, defrontamos a Serra Leoa a quem infrigimos uma pesada derrota (5,5-0,5).

No final deste 2.º dia de competições ocupávamos o 4.º lugar na tabela classificativa, conuntamente com S. Tomé e Princípe e Camarões, e a apenas 1 ponto do 3.º classificado (Ghana). Ou seja, as nossas aspirações continuavam a ser legítimas e sabíamos que o último dia iria ser decisivo.

E assim foi.

Abrimos o terceiro dia de competição com uma vitória (6-0) sobre a Costa do Marfim, continuando a ocupar a 4.ª posição. A ronda seguinte, a 9.ª, poderia ser decisiva, pois jogaríamos com o Ghana que ocupava, naquele momento, a 3.ª posição. Acabamos por empatar (3-3) este match e transportamos, para a ronda seguinte, a decisão de conseguir o nosso objectivo de ascender à divisão superior. Para isso, estávamos obrigados a ganhar ao Suriname, líder da série e nosso próximo adversário.

Infelizmente, esta 10.ª e penúltima ronda, foi fatídica para nós, em que averbamos a derrota mais pesada (6-0), confirmando o Suriname como o grande vencedor da série D e excluindo-nos do lote de equipas que ascenderiam à divisão 3.

Terminamos a nossa participação, jogando na 11.ª e última ronda, com a República Democrática do Congo, a quem ganhamos (6-0), falhando o objectivo principal, a almejada subida de divisão, mas acabando por nos classificar na 4.ª posição com 14 pontos, fruto de 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, superando o 7.º lugar obtido em 2020, em que fizemos metade dos pontos (7).

Para a posteridade fica a composição da equipa nacional de Cabo Verde, nesta Olimpíada ON-line:

1.º Tabuleiro

– IM Mariano Ortega;

2.º Tabuleiro

– David Mirulla;

3.º Tabuleiro

– Célia Rodriguez;

4.º Tabuleiro

– Akiane Moreno;

5.º Tabuleiro

– Bruno Santos;

6.º Tabuleiro

– Loedi Gomes;

Capitão

– Francisco Carapinha.

Mesmo não atingindo o principal objectivo, que era a ascenção à divisão superior, os nossos Tubarões do Tabuleiro estão de parabéns pela réplica que deram e pela 4.ª posição obtida, algo que certamente seria impensável há uns anos atrás.

Para a próxima há mais!

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1030 de 25 de Agosto de 2021.