"Tempos difíceis para o transporte aéreo" deixam Cabo Verde Airlines fora da BSP da IATA

Empresa nacional de aviação foi suspensa da Billing and Settlement Plan (BSP). Organismo internacional convidou agentes a suspenderem imediatamente todas as actividades de emissão de bilhetes em nome da companhia aérea.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunciou esta semana a suspensão da Cabo Verde Airlines do BSP.

Contactada pelo Expresso das Ilhas a administração da empresa apontou a actual situação de pandemia de COVID-19 como a principal causa para a suspensão.

"A pandemia levou uma suspensão total das operações da Cabo Verde Airlines, com a nossa frota total em terra desde 18 de Março, quando o governo de Cabo Verde interrompeu todos os voos internacionais. Estes são tempos difíceis para a indústria global de transporte aéreo e impedir a propagação do vírus foi e é a principal prioridade", explica a administração da empresa em resposta às questões colocadas pelo Expresso das Ilhas.

Segundo os responsáveis pela empresa as "companhias aéreas do mundo, incluindo a Cabo Verde Airlines, estão a sofrer perdas de receita sem precedentes durante estas circunstâncias excepcionais que criaram uma pressão severa nas finanças da companhia aérea" e garantiram que estão a trabalhar com a IATA para resolver esta suspensão "o mais rápido possível".

"Estamos a trabalhar arduamente para responder a todos os requisitos e obrigações mandatórios para regularizar todos os processos. Estes desenvolvimentos levam tempo e a Cabo Verde Airlines, com o apoio dos seus accionistas, espera resolver esta questão de forma a vender bilhetes em tempo útil antes de retomar as operações no dia 1 de Julho", conclui a empresa.

Segundo o site especializado Presstur os agentes de viagens devem "parar de usar imediatamente o nome da Cabo Verde Airlines e seu código numérico como companhia aérea emissora de bilhetes", frisa o documento.

A IATA diz que "é necessário que todas as contas em aberto, incluindo vendas pendentes e reclamações de reembolso também pendentes, assim como quaisquer transações futuras, sejam liquidadas directamente com a Cabo Verde Airlines".

"Os valores totais a ser pagos por agentes de viagens do BSP em datas de remessa futuras não incluirão quaisquer valores devidos ou a ser recebidos pela Cabo Verde Airlines, entre eles quaisquer reembolsos efectiva ou possivelmente pendentes devidos pela Cabo Verde Airlines", acrescenta a Associação.

O que é o BSP da IATA

Billing and Settlement Plan – ou Plano de Facturação e Liquidação - o BSP é um sistema concebido para facilitar e simplificar os procedimentos de venda, comunicação e envio de informação dos Agentes de Vendas de Passageiros Acreditados da IATA, bem como para melhorar o controlo financeiro e o fluxo de caixa da BSP Airlines.

Existem operações BSP em cerca de 180 países e territórios. O sistema serve actualmente mais de 370 companhias aéreas participantes com uma taxa de liquidação pontual de 99,999%. Em 2017, o BSP da IATA processou 236,3 mil milhões de dólares.