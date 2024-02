Ministro enaltece robustez do sistema financeiro, após suspensão do leilão do INPS

O ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social assegurou que apesar da suspensão do leilão do INPS proposta pelo Banco de Cabo Verde, o sistema está operando normalmente, demonstrando a robustez do sistema financeiro e sua regulamentação. "Neste caso em concreto, o sistema está a funcionar normalmente. O INPS tomou a detunção dos leilões. O Banco Cabo Verde achou que se deveria suspender. O INPS tomou a atitude dos leilões. O INPS suspende. Isto demonstra que temos um sistema financeiro robusto com uma regulação robusta, todos estão protegidos e que todos estão a cumprir com o seu pagamento", declarou à imprensa. De referir que os leilões do INPS, realizados com o objectivo de rentabilizar os recursos, foram suspensos pelo Banco de Cabo Verde (BCV) em Janeiro, após uma primeira comunicação proferida pela secretária-geral da UNTC-CS, segundo a qual "o BCN tem em sequestro 150 mil pertencentes ao INPS". Na sequência, o presidente da Comissão Executiva (PCE) do Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN), Luís Vasconcelos, desmentiu a secretária-geral da UNTC-CS e pediu ao Banco Central para instaurar um processo de averiguação.