Governo aprova 36,1 milhões de escudos para equipar residência universitária em São Vicente

O Governo autorizou uma despesa global de 36.124.304 escudos para a aquisição de mobiliário e equipamentos destinados à residência universitária de São Vicente, situada em Ribeira de Julião.

A resolução foi publicada no Boletim Oficial de sexta-feira, 17 de Abril.

Segundo o documento, a entrada em funcionamento da residência impõe a criação de condições materiais adequadas, consideradas indispensáveis à sua plena operacionalização.

O Governo justifica a decisão com a proximidade da data prevista para a abertura da infra-estrutura, bem como com a necessidade de garantir padrões de higiene, dignidade e funcionalidade.

A urgência do processo, lê-se, levou ao recurso a mecanismos legais excepcionais, tendo em conta, igualmente, as limitações identificadas no mercado quanto à disponibilidade de alternativas.

De acordo com o despacho, a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE) fica autorizada a conduzir o procedimento de contratação pública e a praticar todos os actos necessários à concretização da aquisição, nos termos da legislação em vigor.

A despesa agora autorizada tem cobertura orçamental assegurada, conforme indicado no documento oficial.

De referir que a Residência Universitária, sita no Bloco 3 do empreendimento Vila Clarinete em Ribeira de Julião, está aberta aos estudantes de todas as Universidades, podendo albergar um mínimo de 154 universitários.

A mesma é composta por 77 casa de banhos e 77 kitchenettes privativas, salas de estudos, cozinha comum e cantina, lavandaria, sala de zelador, casa de eletrobomba e espaço aberto privativo ao bloco.