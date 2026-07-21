Governo autoriza aval do Estado de 150 milhões de escudos à Atlantic Shipping Transit Services para reparação de navio

O Governo autorizou a concessão de um aval do Estado no valor de 150 milhões de escudos à Atlantic Shipping Transit Services (ASTS), para garantir um empréstimo destinado à reparação e classificação de um navio da empresa, considerado um investimento estratégico para reforçar a conectividade marítima, a logística e o abastecimento do mercado nacional, conforme o Boletim Oficial desta segunda-feira, 20.

O aval de 150 milhões de escudos visa garantir um empréstimo junto do Banco Caboverdiano de Negócios (BCN).

Segundo o diploma, o financiamento permitirá à empresa concluir, no âmbito do seu plano de investimentos para 2026, as operações de reparação e classificação de um dos navios do grupo.

O Governo considera que estas intervenções são indispensáveis para assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos e de segurança, reforçar a capacidade operacional da embarcação e garantir maior regularidade, fiabilidade e qualidade dos serviços prestados.

Na resolução, o Executivo sublinha que a natureza arquipelágica de Cabo Verde torna os transportes marítimos e a conectividade entre as ilhas elementos essenciais para a coesão territorial, a continuidade do abastecimento do mercado nacional, a soberania económica e a integração dos mercados.

O documento enquadra ainda a decisão nas prioridades definidas pelo Programa do Governo, que identifica a modernização do setor logístico e o reforço da conectividade marítima como eixos estratégicos para a transformação económica do país e para a afirmação de Cabo Verde como plataforma logística no Atlântico Médio.

A ASTS, sociedade de direito cabo-verdiano com capitais exclusivamente privados, assegura serviços de transporte, logística, manuseamento e desembaraço aduaneiro de mercadorias entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde.

De acordo com o Governo, a atividade da empresa contribui para o abastecimento regular do mercado nacional, o reforço das ligações económicas e comerciais com a diáspora cabo-verdiana e o fortalecimento da cadeia logística nacional.

O Executivo justifica a concessão da garantia pública com o relevante interesse público do investimento, sublinhando que o projeto deverá reforçar a conectividade marítima, aumentar a eficiência logística, assegurar maior regularidade no abastecimento do mercado nacional, promover a integração económica com a diáspora e contribuir para a dinamização da atividade económica e para a criação de emprego.

A operação financeira terá um prazo global de 60 meses, incluindo os períodos de utilização e de reembolso, de acordo com as condições aprovadas pelo banco credor.