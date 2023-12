Vai sair de casa sem tomar o pequeno-almoço? O melhor é voltar atrás

Diz-se que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia. Mas será que é mesmo? Segundo os nutricionistas que falaram com o 'website' Eat This, Not That, sair de casa sem fazer esta refeição acaba por trazer vários problemas ao seu organismo.

Caroline Young, Trista Best e Sarah Schlichter revelaram o que pode acontecer ao seu corpo quando sai de casa sem tomar o pequeno-almoço. Saiba tudo. 1- Os níveis de açúcar no sangue podem ficar mais baixos "Se não tomar um pequeno-almoço bem equilibrado, os níveis de açúcar no sangue vão continuar a cair ao longo da manhã", explica Caroline Young. 2- Terá dificuldade para concentrar-se "O pequeno-almoço fornece ao corpo e ao cérebro os nutrientes e a energia essenciais depois de uma noite de jejum", explica Trista Best. 3- Irá desacelerar o metabolismo "As refeições regulares, como o pequeno-almoço, desempenham um papel na manutenção de um metabolismo equilibrado." 4- Os sinais de que tem fome podem ficar descontrolados "O corpo procura equilíbrio, então saltar o pequeno-almoço pode levar a mais desejos no final do dia, enquanto o corpo tenta compensar as calorias perdidas", conta Sarah Schlichter. 5- Aumentam os níveis de cortisol "Para que o seu sistema nervoso seja regulado precisa de nutrição adequada." 6- Os níveis de energia podem ficar mais baixos "Continuar o jejum da noite sem tomar o pequeno-almoço pode causar fadiga, tonturas, dores de cabeça, alterações de humor e baixo desempenho cognitivo", continua Sarah Schlichter.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.