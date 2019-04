​Isolamento e dificuldade em fixar profissionais qualificados são desafios para a saúde nas ilhas

Luís Sambo, que coordenou um painel onde participaram responsáveis de países insulares como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Princípe e Timor-Leste, indicou também outras dificuldades como o financiamento, seja "porque os recursos humanos não são suficientemente capacitados para optimizarem esses recursos financeiros", seja por dificuldades de "desempenho porque não conseguem criar economias de escala".

Em declarações à agência Lusa, o médico e especialista em Saúde Pública, que foi também ministro da Saúde de Angola, disse que "houve uma troca de experiências decorrentes de contextos similares (...) o que permitiu apreender melhor os problemas e também encontrar soluções para acelerar a cobertura universal dos cuidados de saúde nos países insulares".

As soluções podem passar pela telemedicina, não só para assistência médica, mas também para formação, melhoria dos sistemas de informação e de suporte à decisão, mas também desenvolvimento da medicina preventiva, sobretudo em termos de promoção da saúde baseada nos factores de risco associados às doenças crónicas, que têm estado a crescer nesses países.

Quanto à fixação de quadros, Luís Sambo notou que este problema é generalizado nos países insulares e não se circunscreve ao setor da saúde.

"Os países insulares têm esse problema devido à tendência de migração de parte da sua população, em particular os mais jovens, que saiem à procura de melhores oportunidades de formação e de emprego. Alguns acabam por ficar no exterior, outros têm uma permanência temporária e regressam, mas isto cria uma certa flutuação da força de trabalho, sobretudo especializada", explicou.

