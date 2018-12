Ministra da Educação atribui "grande responsabilidade" à nova ARES

​O Governo definiu a implementação de mecanismos de aferição da qualidade do ensino superior, tendo como pressuposto o alinhamento dos parâmetros nacionais aos standards internacionais, como uma das principias funções da nova Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES).

Ao dar posse aos membros da administração da recém-criada ARES, a ministra da Educação, Maritza Rosabal, disse que o órgão implica uma “grande responsabilidade”, ao mesmo tempo que requer “um esforço de aprendizagem, de reconhecimento profundo das experiências e sucessos” nesse âmbito.

Os desafios passam pela sustentabilidade económica e financeira das universidades públicas e privadas.

A governante considera que a qualidade do ensino superior, da pesquisa académica e aplicada, vinculada à actividade empresarial e à vida económico-social é o garante do desenvolvimento sustentável do País e das próprias instituições educativas, a todos os níveis.

João Manuel Dias da Silva assume a presidência do conselho de administração da Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES), órgão que tem a administração com Elisabeth Coutinho e José Jorge Dias.

Dias da Silva manifestou disponibilidade em trabalhar para a criação de um sistema nacional de garantia de qualidade do ensino superior, que visa apoiar o desenvolvimento económico do país.