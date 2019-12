Comissão Técnica e Científica do processo Morna vai receber medalha de mérito cultural

O governo vai atribuir a medalha de mérito cultural de primeiro grau à comissão técnica e científica do processo de candidatura da morna a Património Imaterial da Humanidade. A decisão foi tomada ontem, em Conselho de Ministros.

Em conferência de imprensa, esta manhã, na cidade da Praia, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, disse que a atribuição de medalha de mérito é uma forma de reconhecimento pela forma como a equipa trabalhou.

"Assim desta forma o governo reconhece o esforço através dessa equipa de toda a Nação Cabo-verdiana na promoção da morna e em especial os nossos artistas e compositores",afirma.

Durante o Conselho de Ministros desta quinta-feira foi criada a comissão organizadora da recepção Ocean Race.

Fernando Elísio Freire disse que a comissão tem como missão definir a metodologia e as directrizes da organização para a recepção da prova de vela, em 2021.

"Esta comissão tem por missão fazer com que todas as condições estejam criadas para que a regata seja um sucesso, a nível da gestão de tudo aquilo que é a questão da segurança, da saúde, a questão dos regulamentos e das regras e a questão da preparação da cidade para receber esta regata de dimensão mundial. É uma forma que o governo encontrou de reforçar ainda mais a performance do país em termos de ser a plataforma para organização de eventos de interesse mundial", explica

A comissão organizadora será presidida por um membro do ministério da Economia Marítima, com representantes da área das Finanças, do Turismo, da Administração Interna, dos Negócios Estrangeiros, Desporto, da Defesa, da Agricultura e Ambiente, além de um representante da Câmara Municipal de São Vicente, ENAPOR e Câmara de Comércio de Barlavento.