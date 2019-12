Cidadãos do Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos da América isentos de Visto de Turismo

Cidadãos do Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos da América estão isentos de vistos de turismo, para períodos de curta duração, até ao máximo de trinta dias. A decisão saiu do Conselho de Ministros realizado ontem, no qual foi aprovado o Projecto de Proposta de Resolução que altera a Resolução 134/2018.

Em conferência de imprensa, esta manhã, na cidade da Praia, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, disse que a medida é uma forma de atrair mais turistas para Cabo Verde. O objectivo é mitigar a sazonalidade do turismo cabo-verdiano, promovendo "um turismo sempre em alta, isto é, sem épocas baixas". Visa-se, pois, "que em todas as épocas possa haver turismo, possa haver negócio, possa haver mais emprego, e possa haver maior capacidade de investimentos no sector turístico, no sector hoteleiro", disse. A ideia é também "aumentar a disponibilidade dos nossos hotéis e permitir que o Hub da ilha do Sal, a utilização dos nossos aeroportos e dos aviões que utilizam os aeroportos de Cabo Verde sejam maiores", promovendo-se, nessa linha, a "criação de mercados aeronáutico, de mercados aéreo, para o sector da aviação civil". No Conselho de Ministros também foi aprovado o Projecto de Proposta de Decreto-Lei que aprova o Código de Registo Automóvel. Fernando Elísio Freire realça que com esta medida o governo está a criar condições para um sistemas de registo automóvel mais seguro, fiável e credível, que contribua para aumentar a confiança dos cidadãos, dinamizar a economia e desenvolver negócios neste sector. "Cria-se um regime especial e temporário, neste caso de um ano, que visa a actualização dos registos de propriedade por mera declaração dos particulares e empresas, e a informatização de todo o acervo em papel existente nas conservatórias de registo automóvel, para além da eliminação, também neste caso, da competência territorial das conservatórias. De igual modo, adoptam-se medidas destinadas a adopção de documento único automóvel, prevendo-se uma espécie de 'janela única', ou 'balção único' onde se vai tratar tudo o que se relaciona com o sector do automóvel ", explica. Durante o Conselho de Ministros desta quinta-feira foi também aprovada a Proposta de Decreto-Lei que aprova o Código do Registo Comercial, que passa a ser realizado através de um sistema electrónico.

