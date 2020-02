Projecto de Melhoria de Diagnóstico Médico em Cabo Verde apresentado na Praia

O Projecto de Melhoria de Diagnóstico Médico em Cabo Verde prevê um investimento de cerca de um milhão de contos, numa parceria entre o governo de Cabo Verde e o Reino da Bélgica. A apresentação do projecto aconteceu esta manhã, na cidade da Praia e foi presidida pelo Primeiro-ministro.

Ulisses Correia silva diz que a melhoria do diagnóstico é um projecto de grande alcance.

"Pelos impactos, estamos a falar de melhoria de serviço de saúde em todos os concelhos do país, desde o serviço de análises clínicas, imagiologia, fisioterapia, saúde oral, ginecologia-obstetrícia, segurança nas transfusões... E estamos a falar de cerca de um milhão de contos de investimentos, para equipar 30 centros de saúde, dois centros de diagnóstico e quatro hospitais regionais. Para um país como Cabo Verde, um milhão de contos em investimentos tem o seu significado", explica.

O Primeiro-ministro avançou ainda que o governo está a trabalhar no hospital de referência na cidade da Praia, um projecto tecnicamente exigente, que vai obrigar a investimentos avultados em termos de tecnologia, instalações e capacitação de Recursos Humanos.

Ainda este ano, o projecto deverá ser apresentado, em condições de adjudicação e execução.

Ulisses Correia e Silva também apontou as medidas que o governo tem tomado para prevenir o coronavírus

“Tivemos que fazer cortes no orçamento de todos os ministérios para dotar à volta de mais setecentos mil euros. Para podermos atempadamente dar as respostas em termos materiais, equipamentos, recrutamento de mão-de-obra necessária, recursos humanos necessários para estarmos bem preparados. Tivemos também que adoptar uma medida de urgência e de emergência interditando voos da Itália, sabendo que temos voos de diários de Itália para Cabo Verde", elenca.

O objectivo do Projecto de Melhoria do Diagnóstico Médico em Cabo Verde (MDMCV) é a melhoria da qualidade e eficácia no acesso às diferentes estruturas de saúde, com a instalação de equipamentos de diagnóstico, nomeadamente análises clínicas, imagiologia e consulta geral, para além de servir também para reforçar a capacidade das estruturas primárias de saúde.

O projecto inclui a instalação, formação, manutenção e serviços pós-venda de equipamentos de diagnóstico médico em todas as estruturas de saúde de todos os municípios do país, tendo maior incidência nas estruturas da atenção primária.