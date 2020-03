Presidente da República declara estado de emergência devido à pandemia de COVID-19

Estado de emergência com duração de 20 dias entra em vigor a partir das zero horas do dia 29 de Março.

É a primeira vez que o país utiliza este instrumento previsto na Constituição da República. Chefe de Estado toma decisão depois de ouvir todos os responsáveis em cada área do país. (em actualização)

