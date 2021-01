Em quatro anos o governo não foi capaz de produzir novas habitações - Ana Pula Moeda

A secretária-geral adjunta do PAICV, Ana Paula Moeda, diz que os Cabo-verdianos continuam a viver em condição infra-humana, enquanto o governo mantém as portas de centenas de casas do programa “Casas Para Todos” fechadas e deteriorar–se.

“Destruiu o programa informático, concebido para a selecção objectiva dos beneficiários, para criar uma nova forma de seleccionar famílias onde as Câmaras Municipais de 18 num total de 22, escolhiam a seu bel prazer os beneficiários. Ou seja, as casas do Programa que não serviam no início da actual governação, vieram a ser úteis em tempo de eleições municipais por exemplo, e ao que tudo indica voltam a servir agora a 3 meses das próximas eleições legislativas, lamentável e indecoroso”, avança.

Ana Paula Moeda diz que o governo não foi capaz de construir novas habitações e que não houve políticas de disponibilização de solos para os mais necessitados.

“Não houve mobilização de mais financiamentos nem houve a preocupação de apoiar o sector de construção civil que é o parceiro mais importante do nosso processo de desenvolvimento da oferta habitacional. Pelo contrário apostaram em destruir o que existia, colocaram a IFH a fazer concorrência desleal ao sector imobiliário privado, e hoje aproveitam-se dos estudos que apontavam a renda resolúvel como parte do processo para virem fazer propaganda enganosa na tentativa vã de ludibriar os cabo-verdianos, com a referenciada renda resolúvel", explica.

A secretária-geral adjunta do PAICV, Ana Paula Moeda, realça que o governo optou pela actualização abrupta dos valores das rendas, quer em casas geridas pela IFH, quer aquelas que foram transferidas para as câmaras municipais, com impacto negativo no rendimento das famílias mais desfavorecidas.