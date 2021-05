​UNTC-CS espera Governo que promova justiça social

A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) espera que o novo Governo tenha por lema a justiça social, o combate à desigualdade, à pobreza e ao desemprego, revelou hoje a central sindical, a propósito da tomada de posse do novo elenco governamental na quinta-feira.

Em nota enviada na tarde desta sexta-feira, 21, à Rádio Morabeza, a secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida, defende uma maior atenção sobretudo ao desemprego jovem, que neste momento atinge 51%, segundo dados do INE referentes a 2020, publicados recentemente.

“Esperemos ainda que este novo governo consiga arranjar soluções para debelar esse problema do desemprego para que esta nova geração possa sonhar com dias melhores”, lê-se.

A central sindical realça outro aspeto que tem a ver com o ministério que tutela o trabalho, porque, recorda, o Primeiro-ministro anunciou apenas o Ministério da Justiça, não fez referência ao Trabalho.

“Deduzimos que o Ministério se manteve tal como estava, ou seja, Ministério da Justiça e Trabalho”, depreende.

“De resto temos a desejar sucessos ao novo elenco governamental e que priorizam a promoção de políticas públicas que criam postos de trabalho e reduzam a precariedade laboral”, pede.

No mesmo documento, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical congratula-se com a constituição do novo elenco governamental, “convictos de que esta nova equipa trará novidades e colocará os interesses do povo de Cabo Verde em primeiro lugar, face aos interesses partidários ou de grupos privilegiados”.

O novo Governo, empossado esta quinta-feira, conta, além do primeiro-ministro, com 18 ministros e nove secretários de Estado.