A fundação Smart City Cabo Verde quer levar projecto para os países da CPLP

A fundação Smart City Cabo Verde, apresentou hoje, ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, alguns projectos-piloto que estão a ser implementados e que a fundação quer levar para os países CPLP, nomeadamente o projecto “midjora nha vida”.

A presidente Smart City Cabo Verde, Loide Monteiro, diz que este projecto utiliza criptomoedas para melhorar a vida das pessoas, principalmente as mulheres vulneráveis.

"Temos um projecto de utilização de inteligência artificial para desenvolvimento sustentável, onde utilizamos a inteligência artificial para fazer a gestão de água, portanto, para reduzir as perdas que temos na rede, para a gestão de energia, portanto, criar eficiência no sistema, temos também edifícios inteligentes, portanto temos um piloto com recurso a inteligência artificial, e temos uma urbanização onde vamos introduzir soluções inovadoras e smart para mostrar um modelo, um exemplo de uma smart city", avança.

Loide Monteiro explica como funciona o “midjora nha vida”. "Por dia as pessoas pegam dois selo dólares, é o nome da criptomoedas, mas é equivalente a dólar, e esse criptomoedas pode ser convertido em dólar, com se tivesse a converter euro em dólar, portanto, funciona, está a funcionar, já temos mais de 4 meses a trabalhar, já fizemos cashout, já fizemos conversão, e está a funcionar, o piloto fizemos em Safende, as mulheres estão a gostar, e o objectivo deste valor é formar essas pessoas em gestão de micro empreendedorismo, e assistir na montagem na montagem de um micro-negócio, e gestão desse negócio e ajudá-las a colocar os produtos no mercado tudo com recurso a tecnologia ", explica.

Loide Monteiro refere que o Presidente da República achou o projecto interessante e mostrou disponibilidade em apoiar a sua divulgação no seio da CPLP.