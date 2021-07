​Tomás Delgado acusa Joaquina Almeida de irregularidades na realização de reunião do secretariado nacional da UNTC-CS

Pelo menos dois membros do Secretariado Nacional da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) prometem impugnar qualquer deliberação que saia da reunião do órgão, que terá acontecido esta quinta-feira, em São Vicente. Em causa, a falta de quórum, depois de dois elementos terem abandonado a sala por alegadas irregularidades e atropelos cometidos pela Secretária-Geral, Joaquina Almeida.

A decisão foi comunicada na tarde desta quinta-feira pelo membro do Secretariado Nacional da UNTC-CS, Tomás Delgado, durante uma conferência de imprensa, em que esteve presente um outro membro do órgão, Agostinho Silva, que veio da ilha do Maio para participar no evento, apesar de não ter sido convocado, e que terá sido barrado à entrada da sala onde decorria a reunião.

“Agostinho Silva foi impedido de entrar na sala da reunião por um segurança pessoal da Secretária-Geral da UNTC-CS. Enquanto para alguns houve esse tratamento discriminatório de exclusão, para outros, os indefectíveis da Secretária Geral, o tratamento foi completamente diferente. Enquanto não convocou e nem trouxe para a reunião um outro membro desse órgão, da Boa Vista, alegando que o seu sindicato está com quota de filiação em atraso, estavam na sala dois elementos cujos sindicatos não pagam quotas há vários anos”, refere.

“Perante todos esses atropelos e irregularidades, e porque consideramos que não havia condições para o avanço da reunião, não nos restou outra alternativa senão abandonar a sala. Com a nossa saída da sala, a reunião ficou sem quórum para a sua realização. De modo que, caso tenham prosseguido com a mesma, deve ficar bem claro que qualquer deliberação ou decisão que tenham tomado será por nós considerada sem efeito”, avança.

Tomás Delgado realça que o Secretariado Nacional da central sindical é constituído por treze membros, mas somente onze foram convocados para a reunião. Dos que receberam a convocatória, apenas oito estiveram presentes no arranque dos trabalhos, dois dos quais abandonaram a sala.

A reunião do Secretariado Nacional do sindicato tinha como ponto chave da ordem do dia os "preparativos para o VII congresso da UNTC-CS". Tomás Delgado entende que o assunto não poderia ser discutido no referido encontro, uma vez que o congresso ainda não foi convocado pelo órgão competente, que é o Conselho Nacional.

Tomás Delgado contesta o argumento de Joaquina Almeida, de que não convoca o Conselho Nacional por falta de recursos, uma vez que conseguiu financiamento de um organismo internacional para realizar um seminário que decorreu ontem à tarde, na Universidade do Mindelo.