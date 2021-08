Centro de Colecta e Registo de Dados vai ser criado em Cabo Verde

Cabo Verde vai ter um Centro de Colecta e Registo de Dados (DACORE). A informação foi avançada pela ministra da Justiça à margem da terceira reunião da Comissão Nacional SIPAO - Sistema De Informação Policial Da África Ocidental Wapis/Sipao - em Cabo Verde.

Joana Rosa diz que este centro vem na sequência daquilo que é o quadro do acordo assinado entre Cabo Verde e a Interpol.

"Primeiro vamos tratar da base legal. Já temos a resolução, agora vamos aprovar o regulamento. Estaremos nos próximos tempos a tratar da instalação efectiva do Centro de Colecta e Registo de Dados, junto à Polícia Judiciária, e estaremos a iniciar funções, criando as bases legais, e as condições físicas também para o seu funcionamento, que poderá ser ainda este ano ", explica.

A questão orçamental do Centro de Colecta e Registo de Dados (DACORE) vai ser discutida durante o encontro. Joana Rosa avança que a localização do centro será na Achada Grande Frente, junto à Polícia Judiciária.

"Estamos a trabalhar agora no espaço físico. (...) já temos o ponto focal, já temos a estrutura montada, vai-se aprovar o regulamento, estou em querer estaremos brevemente em funções", avança.

Durante a reunião, que está a decorrer no Ministério da Justiça, vai ser debatido o regulamento da Comissão Nacional SIPAO, apresentado e aprovado o orçamento funcional do Centro de Colecta e Registo de Dados (DACORE) para 2021/2022 e aprovado o quadro de pessoal.