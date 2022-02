Ministra da Justiça reconhece urgência de instalação do Instituto de Medicina Legal

A instalação do Instituto de Medicina Legal é matéria urgente. Garantia da Ministra da Justiça, que falava hoje, na Praia. Joana Rosa, fez esta afirmação aos jornalistas à margem da visita, efectuada nas instalações da Direcção-geral da Polícia Judiciária.

A governante avançou aos jornalistas que, com a instalação do Instituto de Medicina Legal, haverá respostas mais ágeis às demandas que vão surgindo.

"Estaremos a criar também condições até para que as decisões judiciais sejam justas e com base em provas e evidências. A previsão que temos, é que até ao mês de Março teremos os estatutos aprovados e teremos a comissão já a tomar rédea do Instituto de Medicina Legal, visando a criação das várias secções que vamos criando, a patologia, a biologia, área que tem a ver com toxicologia, a parte das autópsias. Já estamos a trabalhar", assegurou a ministra da Justiça aos jornalistas.

Joana Rosa garante que serão criadas condições internas para a Polícia Judiciária realizar exames que até agora são feitos em Portugal

“Chegamos agora de uma missão a Portugal. Fomos discutir com o ministério da Justiça de Portugal o apoio na instalação. Estivemos também no Instituto de Medicina Legal de Lisboa. Queremos criar as condições internas para realização de exames sem prejuízo de manutenção de parcerias que temos que continuar a ter com Portugal", avançou.

A Ministra da Justiça, Joana Rosa, acrescentou também que, no próximo mês de Março, a Polícia Judiciária irá receber uma formação especializada em várias árias áreas ligadas à saúde.