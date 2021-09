PAICV acusa governo de violar Código Eleitoral

O PAICV acusa o Governo de estar a violar o código eleitoral e de se envolver na campanha presidencial a favor de um dos candidatos. A posição do maior partido da oposição foi manifestada, hoje, durante uma conferência de imprensa proferida pelo secretário-geral, Julião Varela.

O responsável partidário diz que o Governo, liderado por Ulisses Correia e Silva, está a fazer tábua rasa dos dispositivos legais.

“Assiste-se a uma roda vida dos membros do governo pelas ilhas e pela diáspora num vaivém anormal e incompatível com a situação financeira actual do País, em que até se recorre, mensalmente, ao crédito bancário para pagar salários na Administração Pública. Entra dia, sai dia, assiste-se a uma dança dos membros do governo pelas ilhas com declarações que demonstram um grande engenho para justificar essas forçadas deslocações. Não há nada para fiscalizar porque o país está parado, o governo não tem enviado recursos para as Câmaras Municipais e por isso não tem necessidade de fiscalizar absolutamente nada” avança.

Julião Varela acusa os membros do Governo de estarem a fazer deslocações, em datas coincidentes, com um dos candidatos à Presidência da República, e suportadas pelo dinheiro público.

“Estas visitas, que proliferam, têm sido realizadas com um calendário coincidente com a agenda da campanha de uma das candidaturas, deixando indícios de que os custos estejam a ser suportados pelo Governo. Tudo isso acontece depois do que já se ouve, por todos os lados, do uso indevido dos bens públicos e da manipulação do eleitorado nas últimas eleições legislativas. Não restam dúvidas para ninguém que o Governo manipulou o Cadastro Social único, instrumentalizou o subsídio da Inclusão Social e usou de forma pouco transparente o perdão das dívidas à Electra e AdS para mudar a intenção do voto em favor do MpD”, acusa.

Julião Varela diz que o PAICV espera que as entidades encarregues da gestão do processo eleitoral estejam atentas e actuem com oportunidade contra os infractores, de modo a assegurar toda a lisura e transparência e livre escolha dos cidadãos, nas próximas eleições presidenciais.