Carlos Veiga quer ser um presidente próximo das pessoas

O candidato a Presidente da República, Carlos Veiga, promete actuar dentro dos limites da Constituição da República, trabalhando com o governo e os demais órgãos de soberania na construção de uma sociedade mais justa para todos. Carlos Veiga assumiu este compromisso durante o lançamento da sua plataforma eleitoral, esta manhã, na cidade da Praia.

Veiga, que hoje apresentou a sua plataforma eleitoral na cidade da Praia, diz que não medirá esforços para aperfeiçoar e ampliar as relações de Cabo Verde com as nações mais importantes do mundo.

"Alinhando e apoiando as novas parcerias estratégicas e abrindo portas para a chegada de novos investimentos, só há um caminho possível para realizar tudo isso, é o caminho da união, com união e independência vamos superar a pandemia, vamos colocar o país novamente nos trilhos do desenvolvimento. Em Abril último o povo cabo-verdiano confiou mais uma vez em Ulisses Correia e Silva, e no Movimento para Democracia, para o executivo, a mensagem foi clara, não é hora de instabilidade é hora de continuar a seguir pelo caminho seguro ", explica.

Uma Constituição viva, a erradicação da pobreza extrema e paternidade responsável, são alguns compromissos assumidos por Carlos Veiga, caso seja eleito Presidente da República.

O candidato diz que vai ser um presidente próximo das pessoas, "interessado em ouvir o seus diferentes anseios e as realidades, as suas dificuldades. Por isso, implementaremos aquilo a que eu chamo a presidência aberta, que irá proporcionar conversas com a população nos seus locais de residência e de trabalho, em audiências particulares ou com organizações da sociedade civil. Todas as formas serão boas para estar com as pessoas, ouvir os seus problemas e os seus anseios e ser capaz de influenciar positivamente para que estes problemas sejam resolvidos, e para que os anseios sejam concretizados. A Presidência aberta será uma acção itinerante regular, pelas ilhas e pelas comunidades ", avança.

Na corrida presidencial, Carlos Veiga conta com o apoio do MpD, partido de que foi presidente, e também da UCID.

Veiga foi primeiro-ministro de Cabo Verde de 1991 a 2000.

A campanha eleitoral arranca a partir das 00h00 desta quinta-feira e decorre até 15 de Outubro.