PAICV vai questionar o governo sobre o funcionamento dos Hospitais centrais

O PAICV não entende a razão do não agendamento da discussão do Orçamento de Estado para 2022 na primeira sessão parlamentar de Novembro. A vice-presidente do da bancada parlamentar do PAICV, Carla Lima, falava esta manhã em conferência de imprensa, em jeito de balanço das jornadas parlamentares.

Carla Lima diz que seguramente o Orçamento vai ser discutido na segunda sessão de Novembro, o que pode causar alguns constrangimentos às comissões especializadas, que terão no máximo uma semana para ouvir todos os membros do governo.

“Tendo em conta que, cada comissão, na maior parte das vezes, tem de ouvir dois ou três membros do governo, conforme as áreas que lhe são destinadas, isso cria uma série de constrangimentos no trabalho das comissões para a discussão do Orçamento de Estado na segunda sessão. Um outro constrangimento é que certamente isso vai atrasar o envio da proposta de Orçamento para o Presidente da República, tendo em conta a promulgação. [O PR] Vai ter muito menos tempo para analisar o Orçamento de Estado. Por isso, o PAICV não entende o porquê do governo desistir de discutir o orçamento nesta sessão ”, avança.

Sobre o debate com o ministro da Saúde, indicado pela bancada do MpD, Carla Lima diz que o PAICV quer questionar o governo sobre o funcionamento dos hospitais centrais.

“Nos temos neste momento utentes dos hospitais centrais que se queixam de atraso na marcação das análises. As pessoas dizem que entre marcar uma análise e ter a resposta vão mais de dois meses nos hospitais centrais. Há longas listas de espera para as cirurgias, e também para as consultas. Nós entendemos que houve um esforço do país muito concentrado na luta e no combate contra COVID, mas a saúde não é só COVID, há muitas outras áreas. Não nos podemos dar ao luxo de deixar nenhuma área de fora quando falamos de saúde”, explica.

A vice-presidente da bancada do maior partido da oposição refere que a tutela da Saúde também será questionada sobre o arranque das obras do novo Hospital Central da Praia, projecto anunciado no anterior mandato.

Igualmente, o PAICV tem perguntas sobre o cadastro social que, na opinião da força política, foi "fortemente instrumentalizado" e utilizado para fins políticos.

Da sessão ordinária, que acontece de 10 a 12 de Novembro, também consta a aprovação de Proposta de Resolução para ratificação para a Constituição da Conferência Ministerial Africana em Meteorologia – African Ministerial Conference.

Para o instituto de perguntas ao governo, a UCID indicou o Ministro da Agricultura e Ambiente.