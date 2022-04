"Alguns artistas são privilegiados e outros ficam na amargura", acusa o PAICV

O PAICV acusa o governo de fazer discriminação no sector da cultura. O líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição, João Baptista Pereira, falava esta manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

O parlamentar diz que alguns artistas são privilegiados e outros ficam na amargura.

"Esse ministro [da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente] faz vida negra àqueles que o ousam enfrentar. Os artistas parece que uns são privilegiados, inclusivamente nós temos relatos de artistas que receberam valores importantes nas contas bancárias ao longo dos últimos anos e outros que ficam nas ruas da amargura a sofrerem e a não poderem ter acesso a qualquer tipo de rendimento. É fundamental que o ministro possa comunicar a Cabo Verde e aos cabo-verdianos o que tem para esta classe que é fundamental", avançou o líder parlamentar do PAICV.

Relativamente às pescas, João Baptista Pereira diz que o sector tem tido uma contribuição insuficiente na formatação do PIB por falta de investimentos.

Algo que, no entender do maior partido da oposição, "tem relegado homens e mulheres que vivem desta actividade para situações extremamente complexas. Ainda mais nesta altura em que os rendimentos escasseiam e o custo de vida aumenta substancialmente. Visitamos todo o litoral, Santa Cruz, Calheta de São Miguel, Tarrafal, Ribeira da Barca, Rincão e, ainda ontem, ouvimos na comunicação social os pescadores e peixeiras de Rincão a queixarem-se que não existe qualquer apoio ao sector da pesca", critica João Baptista Pereira.

O líder parlamentar do PAICV quer ter esses esclarecimentos durante o debate parlamentar com o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e Ministro do Mar, Abraão Vicente, agendado para amanhã.