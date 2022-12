"O sector privado cabo-verdiano está descapitalizado"- PAICV

O PAICV afirma que o sector privado está descapitalizado. Em causa, segundo o partido, está o endividado com a banca, devido às moratórias. Posição expressa hoje pelo líder parlamentar do PAICV , João Baptista Pereira, à margem das jornadas de preparação para a primeira sessão parlamentar de Dezembro, e numa referência ao debate com o Primeiro Ministro, sobre “O Setor Privado na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde”.

“Aquilo que nós constatamos é que está descapitalizado, é evidente, está endividado, há problemas com a segurança social, mas essencialmente problemas com a banca, porque nós tivemos a pandemia houve as medidas de moratórias, as medidas de moratórias não são perdões. As moratórias no fundo são dívidas que ficam proteladas, para serem pagas no futuro e que naturalmente agora as empresas vão ter de pagar as do passado, e as dívidas do presente, significa que o serviço da dívida vai aumentar largamente e vai criar mais dificuldades ainda ao sector privado, explica.

João Baptista Pereira recorda que os problemas que se registam no sector dos transportes estão a impactar negativamente a conectividade entre as ilhas e o mundo.

O PAICV quer saber o que o governo vai fazer para converter esta situação.

"Queremos nesse debate, definitivamente, tentar perceber o que o governo vai fazer, ou pretende fazer para reverter o quadro prevalecente, para podermos ter maior conectividade entre as ilhas de Cabo Verde e com a nossa diáspora, para podermos ter um transporte marítimo inter -ilhas que é fundamental para Cabo Verde, porque somos arquipélago e portanto, o mar é a nossa auto-estrada. Devemos ter condições para poder ligar facilmente as ilhas", avança

A primeira sessão parlamentar de Dezembro arranca amanhã e decorre até sexta-feira.