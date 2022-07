País tem estado a regredir em vários sectores - PAICV

O PAICV considera que a nação tem estado a regredir em vários sectores. A vice-presidente da bancada parlamentar do maior partido da oposição, Carla Lima, falava esta manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares e em jeito de antevisão do debate do Estado da Nação, previsto para esta semana.

Carla Lima afirma que o governo não tem uma estratégia clara para o desenvolvimento do país. A deputada sublinha que Cabo Verde vive uma situação de emergência social e económica, a que o governo não tem conseguido dar resposta. "Desde logo, uma grave crise que se traduz em mais de 180 mil cabo-verdianos em situação de insegurança alimentar, um aumento excessivo do desemprego, perda de rendimentos e de poder de compra, também o aumento da pobreza e da pobreza extrema”, aponta. "Nós temos verificado também que, nos últimos tempos, o número de novos pobres tem vindo a aumentar. Pessoas que já tinham uma situação melhor e que, devido às condições que o país vive neste momento, regressaram ao estado de pobreza. São essas situações que nos levam a definir uma situação muito difícil em termos do estado da Nação", afirma. A parlamentar sublinha que o governo elencou um conjunto de soluções emergenciais que não estão a ser implementadas. Relativamente aos transportes, a deputada do maior partido da oposição diz ser visível o "descalabro". "No contrato que foi estabelecido há três anos com a empresa que venceu a concessão [dos transportes marítimos inter-ilhas], está prevista a chegada de cinco barcos novos. Até agora, nós não temos esses barcos, o que passados três anos reflecte-se nesta situação que temos agora, de não termos ligações e os cabo-verdianos desesperados com as suas mercadorias a estragarem-se em cima dos cais por todo o país. A mesma situação, podemos dizer, em relação aos transportes aéreos, que também temos problemas de ligação, com o país a ser ligado novamente por um único avião, o que tem dificultado a mobilidade dos cabo-verdianos”, frisa. No que diz respeito à agricultura, Carla Lima entende que tardam em chegar as sementes prometidas pelo governo. Os vales-cheque não têm servido para salvar o gado, complementa.

