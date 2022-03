PAICV quer saber quais as políticas do governo para combater o desemprego juvenil

O PAICV quer saber quais são as políticas que o Governo tem para combater a questão do desemprego juvenil no país. Isto porque, segundo o partido, um terço dos jovens entre os 15 e 24 anos estão desempregados, e 35% dos jovens entre os 15 e os 35 anos não estão a estudar, nem a trabalhar.

A vice-presidente do da bancada parlamentar do maior partido da oposição, Carla Lima, falava esta manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares. “Temos na questão da juventude uma taxa de subemprego muito elevado. 23% dos jovens cabo-verdianos entre os 15 e os 24 empregados estão subempregados, são dados que nos mostram que há um problema muito grave em relação à questão do emprego em Cabo Verde e nós vamos querer ouvir do governo quais são as políticas que este deve implementar para combater a questão do desemprego juvenil. Nós, até agora, não temos visto grandes programas relativamente à questão do emprego, é preciso também que se faça esse debate”, explica. Carla Lima diz que o governo fala muito no empreendedorismo, mas ainda existem vários entraves que se colocam a quem quer empreender e que devem ser superados. " Alguns desses entraves devem ser trabalhados pelas instituições que o governo criou para essas matérias. Precisamos pensar em melhores programas de incubação, precisamos de maior acompanhamento e seguimento dos empreendedores, precisamos também de maior desburocratização da administração pública para dar respostas mais céleres e mais rápidas e temos um eterno problema em Cabo Verde que é o acesso ao crédito. São várias as questões que se colocam por exemplo neste momento em relação aos jovens que queiram ser empreendedores e que é preciso que o governo também tenha respostas", avança O PAICV quer também que o governo apresente as políticas que tem para o desporto e que devem ser implementadas pelo Instituto do Desporto e da Juventude.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.