PAICV insiste na “falta de transparência” na privatização da TACV

O PAICV volta a alertar para a “falta de transparência” na privatização da TACV. É neste sentido que Paula Moeda diz que o maior partido da oposição pediu para criar uma CPI da TACV, para esclarecer todos os meandros de privatização da companhia aérea.

A porta-voz do grupo parlamentar do maior partido da oposição falava hoje durante uma conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares.

Segundo Paula Moeda as “contas do Estado de 2018, que foram debatidas no parlamento, mostram que governo transferiu só em 2018, mais de 10 mil contos por dia para a TACV, dados que recebemos com muita estranheza. Foi feito um leasing, ora com um operador, ora com outro, que mostra instabilidade nas decisões, porque nós consideramos que são decisões apressadas. Abrem linhas um mês que são fechadas noutro. Trazem avião num dia, e dias depois o avião vai embora”, acusou.

Sobre o debate com o Primeiro-ministro sobre “O papel do Estado na mitigação da crise económica e social”, a parlamentar entende que vem em momento oportuno porque, segundo diz, há muita gente em situação de penúria e a passar fome no país.

“Existem pessoas que estão a passar fome, que não conseguem fazer as três refeições por dia, nem duas, e fazem uma com sorte. Esta situação, está a agravar-se. Para nós é preocupante. Porque que está a agravar? Porque o governo não esta a tomar medidas e quando as toma já é tarde. Com medidas inadequadas e insuficientes por parte do governo a realidade que temos é dura. Os preços aumentaram para toda a gente e o rendimento baixou para a maioria das famílias”, avança.

Paula Moeda reconhece que houve aumento de combustível a nível internacional, mas frisa que o governo pode diminuir os impostos arrecadados com os combustíveis e fazer com que fiquem mais baratos para os cabo-verdianos.