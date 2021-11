Governo aprova o Plano Nacional de Igualdade de Género 2021/25

O Governo aprovou o Plano Nacional de Igualdade de Género para 2021/25. O documento foi homologado na reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira.

Esta manhã, em conferência de imprensa, a ministra Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, disse que o Plano Nacional de Igualdade de Género, é um documento orientador, que define atribuições e responsabilidades de implementação, coordenação, seguimento e avaliação dos seus vários intervenientes, para uma abordagem coerente, integrada e articulada.

“Como estratégia de consolidação dos ganhos e de perenização dos progressos, este plano elege a institucionalização plena da transversalização da abordagem de género. O Plano está alinhado com o Programa do Governo 2021-2025, com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, as principais agendas internacionais de promoção da igualdade de género e de desenvolvimento e responde aos compromissos neles assumidos, pelo Estado de Cabo Verde” explicou.

De acordo com Filomena Gonçalves, o Plano Nacional de Igualdade de Género vai fomentar a articulação das ações e facilitar a monitorização e a avaliação do desempenho do país, no cumprimento de suas metas relativamente à igualdade de género.

“Como forma de possibilitar a conciliação entre as várias agendas num único quadro referencial, e facilitar o seguimento e avaliação dos progressos, bem como, a identificação dos desafios, a sua estrutura organizativa, põe tónica em três áreas fundamentais de autonomia das mulheres – autonomia económica, autonomia física e autonomia nas tomadas de decisões”, avançou.

Para a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, a aprovação do plano representa uma importante aceleração e consolidação da igualdade de género em Cabo Verde.