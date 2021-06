Governo avança com reversão da privatização da CVA

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, confirmou hoje que o Governo deu entrada no Tribunal com um processo para arrestar o único boeing ainda afecto à Cabo Verde Airlines.

A informação foi avançada por Filomena Gonçalves durante uma conferência de balanço do Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira

"Nós estamos no meio de um processo, já se sabe que foi feito um arresto. Neste momento o governo esta agir em nome dos superiores interesses de Cabo Verde, está em negociações, tem um litígio judicial. Em momento próprio se houver pontos que ficarem por resolver serão anunciados ao país. Mas neste momento o governo esta a tomar as medidas que considera serem as mais assertivas para garantir em como Cabo Verde terá sempre a sua companhia, e poderá fazer os seus voos internacionais para não estar a depender exclusivamente das outras companhias", avançou a ministra da Presidência do Conselho de Ministros.

O Governo vai fazer a reversão para o Estado das acções vendidas de a Loftleidir Cabo Verde, que correspondem a 51 % do capital social da companhia aérea.

Filomena Gonçalves diz que em causa este o não cumprimento do acordo por parte da Loftleidir Cabo Verde.

"É neste contexto, em que está em causa o interesse público, estratégico e de segurança nacional, que se opta pela reversão para o estado das acções vendidas a Loftleider Cabo Verde, a 1 de Marco de 2019, correspondentes a 51% do capital da TACV, SA. Esta medida de requisição parcial das acções pelo Estado, pretende ser temporária, até que as condições do mercado internacional e nacional permitam a retoma do processo de privatização" da companhia aérea.

Sobre a retoma dos voos, Filomena Gonçalves, diz que neste momento o governo está no processo de reversão das acções, e que o Estado ainda não é dono da companhia, e só depois que de todo o processo for concluído que prevê a retoma dos voos o mais breve possível.