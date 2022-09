Governo forma quadros da administração pública sobre processos de recrutamento

O governo prevê medidas para a modernização da administração pública, transversais a todos os sectores. A afirmação é da Directora Nacional da Administração Pública, em declarações aos jornalistas à margem da formação sobre Recrutamento e Gestão de Desempenho, que decorre na cidade da Praia.

Sofia de Oliveira Lima diz que o governo pretende investir nos recursos humanos da administração pública

“E esta acção de formação é exactamente para robustecer as capacidades técnicas da administração pública, neste caso concreto, específico, das pessoas, dos membros, que constituem as comissões de gestão dos processos de recrutamento e selecção do pessoal e dos dirigentes de administração pública”, afirma.

Sofia de Oliveira Lima avança que um dos objectivos da formação passa por demonstrar que já não há lentidão nos processos dos concursos públicos.

"Estes membros com o papel importante que têm, com essa formação, vão perceber o que devem fazer para que um concurso não demore tanto tempo. Com celeridade, com um papel actuante dos sectores e acompanhamento da DNAP. A DNAP ficou com um papel descentralizado mas de acompanhamento, controle da legalidade e outras formalidades de publicação de listas. Com o acompanhamento da legalidade, mas com agilidade dos sectores, um concurso público pode demorar em média noventa dias, e não anos com tem sido", avança.

A formação em matéria de Recrutamento e Gestão de Desempenho é realizada pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), através da Direcção Nacional da Administração Pública (DNAP), destinada aos membros das Comissões de Gestão do Processo de Recrutamento (CGPR) e Comissões de Gestão de Desempenho (CGD).