Denúncias de casos de VBG aumentaram 15,8% em 2022

As denúncias de casos de VBG aumentaram 15,8% em 2022. Informação avançada aos jornalistas pela presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), no âmbito da V Semana de Reflexão sobre Violência Baseada no Género (VBG).

Marisa Carvalho afirma que o ICIEG tem conseguido assegurar todo o apoio às vítimas de VBG. "Esse aumento [nas denúncias] não é necessariamente negativo, pois como instituto que presta apoio às vítimas, conseguimos acompanhar e assegurar os seus direitos, como a assistência social, psicológica e jurídica”, assegura. O decréscimo de denúncias de casos de VBG em alguns concelhos é, neste momento, a maior preocupação do ICIEG. “O que nos preocupa é alguns concelhos que tiveram um decréscimo de denúncias quase na ordem dos 50%, como o Paul, Santa Catarina do Fogo e a Cidade Velha. Por um lado, pode ser um bom sinal, indicando menos casos de violência. Por outro lado, também pode significar que há um decréscimo nas instituições ou alguma dificuldade em fazer essas denúncias. É necessário analisar a situação, o que se esta a passar, para que realmente seja assegurado tudo aquilo a que as vítimas têm direito para garantir os direitos das vítimas”, afirma. A V Semana de Reflexão sobre a VBG, a decorrer até 19 de Maio, é organizada pela Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG), com a parceria estratégica do ICIEG e da Embaixada do Luxemburgo e com o patrocínio da Presidência da República.

