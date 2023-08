Novos Dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros Cooperação e Integração Regional empossados hoje

Os novos Dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, foram empossados hoje na cidade da Praia. O embaixador Hércules do Nascimento Cruz, toma posse como Director-geral dos Assuntos Jurídicos e Tratados, o conselheiro José Emanuel Fortes Mendes Correia é o novo de Director-geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento (DGCED), Carlos Fernandes Semedo passa a exercer o cargo de Director Nacional de Política Externa (DNAPEIR), e António João Nascimento vai exercer o cargo de Director-geral do Instituto.

O empossado Director Nacional de Política Externa (DNAPEIR) Carlos Semedo, em representação dos demais, sublinhou as incertezas no sistema internacional, que exigem ajustes no sistema da política externa cabo-verdiana.

“O aumento das incertezas e da polarização no sistema internacional exige ajustes no sistema da nossa política externa, mais adequada à realidade contemporânea e atenta às constantes mudanças da ordem internacional. Em matéria de princípios e prioridades, devemos velar pela preservação do multilateralismo, pelos princípios de paz, de democracia, de estado de direito, de solidariedade e de defesa que são valores universais que devem orientar as relações internacionais e presidir a governação de Estados”, afirma.

A cerimónia foi presidida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional.

Rui Figueiredo Soares diz que o Governo entendeu ser necessário fazer um reajuste na Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, e a Direcção Nacional de Política Externa (DNAPEIR) viu-se reforçada, passando a ser designada Direcção Nacional da Política Externa e Integração Regional. A Direcção de Estudos de Política Externa, por seu turno, cede lugar ao Instituto Diplomático de Cabo Verde, há muito projectado e que agora se cria.

“O Instituto Diplomático terá um papel relevante na formação e no aperfeiçoamento das competências dos diplomatas, que, no exercício das suas funções e na qualidade de representantes e servidores do Estado devem estar à altura, em termos de competências técnicas, para trabalhar as grandes problemáticas e os desafios que se impõem à política externa nacional, assim como domínios avançados em técnicas de negociações internacionais”, aponta.

O Chefe da diplomacia cabo-verdiana afirma que o Instituto Diplomático, além da sua componente formativa, terá papel fundamental na reflexão e análise de temas que são fundamentais para a Política Externa Cabo-verdiana.