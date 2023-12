Professores querem a demissão do Ministro da Educação

O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, afirma que os professores querem a demissão do ministro da Educação. Estas declarações foram feitas à margem de uma conferência de imprensa realizada, esta sexta-feira, para reagir ao silêncio do Governo perante a luta da classe, nomeadamente as greves.

“De facto, os professores estão a pedir a demissão do ministro da Educação, os professores estão órfãos em termos de ministro da Educação, porque ele não defende a classe docente, defende o Governo e a elite que eles querem promover a todo o custo em detrimento das outras classes profissionais”, declarou o sindicalista. Para o SINDEP, o Governo vem “ignorando por completo as reivindicações da classe docente apelidando estas lutas de meros ruídos irritantes”. “Estamos determinados em usar todos os instrumentos legais para obrigar o Governo a mudar de rumo e nos respeitar, devolvendo a dignidade que a classe merece”, sublinha Jorge Cardoso. Cardoso considera preocupante o comunicado do Director Nacional da Educação que impede a deslocação dos professores durante a interrupção lectiva. “No passado dia 12 do corrente mês, o Director Nacional da Educação enviou um comunicado a todos os Delegados do Ministério da Educação, impondo, com aquilo que chamamos de assédio moral, ameaçando e amedrontando os professores que trabalham fora da sua ilha e até concelhos que não são de origem a não efectuarem qualquer deslocação durante a interrupção lectiva”. Perante este comunicado, o Sindicato afirma que vai, junto dos seus juristas, “intentar uma acção judicial junto dos tribunais”, perante esta atitude que classifica de “ditatorial e de perseguição”. No que diz respeito ao congelamento das notas finais, o Sindicato afirma que esta é uma possibilidade, mas que primeiramente há que se ver os mecanismos legais para poder agir. É de recordar que no passado mês de Novembro os professores efectuaram dois dias de greve, que entre outros motivos se encontra a actualização da grelha salarial, ou seja, querem equiparação do salário com as outras classes consideradas especiais.

