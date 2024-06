Dados recentes do INE são reflexo da “má Governação do MpD” - PAICV

​O PAICV considera que os dados do INE sobre Governança, Paz e Segurança, divulgados recentemente são resultado da má governação por parte do actual executivo

O PAICV considera que os dados do INE sobre Governança, Paz e Segurança, divulgados recentemente são resultados da má governação por parte do actual executivo.

Posição expressa hoje por Fidel Cardoso de Pina, em conferência de imprensa realizada na tarde de hoje.

“Estas cifras, reflectem no fundo o resultado da má governação de Ulisses Correia e Silva e do MpD, que tem falhado sistematicamente e a todos os níveis, principalmente com a juventude cabo-verdiana, o que contribui vertiginosamente para o desânimo, a desesperança e para o desinteresse na vida política do país. Aliás, conforme os dados deste estudo do INE, os Representantes do Governo são os que merecem a pior avaliação em termos de confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Se, por um lado, expressivos 37% da população não confiam nos Representantes do Governo Nacional, por outro, 32% da população confia muito pouco nos Representantes do Governo Nacional, seguindo na lista as Autoridades Fiscais e Aduaneiras, os Serviços Municipais e a Polícia”, afirmou Fidel Cardoso.

As Estatísticas da Governança, Paz e Segurança em Cabo Verde – 2023 revelaram as percepções e dados sobre a eficácia das forças de segurança, incidência de crimes e a sensação geral de segurança entre a população cabo-verdiana, entre outros tópicos.

Entre outras variáveis, o documento indica que 53% dos cabo-verdianos não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia, 87% não se interessa pela política, 70% não discute sobre a política, 29% não votou nas últimas eleições, e 37 % não confia nos representantes dos Governo.

Segundo Fidel Cardoso, os dados do INE demonstram que o país tem um longo caminho a percorrer para preservar os ganhos obtidos no sistema democrático.

“Uma boa democracia implica a participação dos cidadãos na governação do país, o respeito pelas liberdades e a observância pelo Estado de direito, o que significa que os ganhos não sejam considerados um dado adquirido e estático, mas sim como uma construção que evolui com o reforço da confiança estabelecida através do contrato social. Deste modo, uma democracia robusta constrói-se com uma relação de confiança entre os atores políticos, designadamente, entre aqueles que detêm o poder de decisão e a gestão dos recursos públicos e a sociedade civil de uma forma geral”, frisou.

O IMC 2023 contou com uma amostra de 9.918 agregados familiares, seleccionados aleatoriamente para garantir representatividade nacional nos 22 concelhos de Cabo Verde. A amostra tem um nível de confiança de 90% e uma precisão relativa de 10%.

A colecta dos dados ocorreu no quarto trimestre de 2023 (Outubro a Dezembro) por entrevistas directas com questionários eletrónicos. O estudo abrangeu os 22 concelhos das 9 ilhas de Cabo Verde. Os dados referem-se principalmente aos 12 meses anteriores à coleta.