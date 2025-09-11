Seis arguidos vão a julgamento por crimes de mutilação sexual no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal vai julgar seis cidadãos estrangeiros, um deles também com nacionalidade cabo-verdiana, acusados pelo Ministério Público da prática de crimes de mutilação sexual. O processo, que já conta com acusação formal, envolve ainda um pedido de indemnização civil no valor de 4,5 milhões de escudos, a favor das representantes legais das vítimas.

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após a realização de várias diligências de investigação, concluídas em Agosto deste ano, foi determinada a acusação e o envio do processo a julgamento em processo comum perante o Tribunal Singular.

Entre os arguidos, encontra-se um homem de 36 anos, de dupla nacionalidade estrangeira e cabo-verdiana, acusado da prática de 12 crimes de mutilação sexual e de um crime de exercício ilegal de profissão.

Os restantes cinco arguidos, com idades entre os 43 e os 50 anos, todos estrangeiros, respondem pela prática de vários crimes de mutilação sexual.

Além da acusação criminal, o Ministério Público deduziu igualmente pedido de indemnização civil contra os seis arguidos, a favor das representantes legais das vítimas, no valor de 4.500.000 escudos, acrescidos de juros de mora à taxa legal.