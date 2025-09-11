Seis arguidos vão a julgamento por crimes de mutilação sexual no Sal

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após a realização de várias diligências de investigação, concluídas em Agosto deste ano, foi determinada a acusação e o envio do processo a julgamento em processo comum perante o Tribunal Singular.
Entre os arguidos, encontra-se um homem de 36 anos, de dupla nacionalidade estrangeira e cabo-verdiana, acusado da prática de 12 crimes de mutilação sexual e de um crime de exercício ilegal de profissão.
Os restantes cinco arguidos, com idades entre os 43 e os 50 anos, todos estrangeiros, respondem pela prática de vários crimes de mutilação sexual.
Além da acusação criminal, o Ministério Público deduziu igualmente pedido de indemnização civil contra os seis arguidos, a favor das representantes legais das vítimas, no valor de 4.500.000 escudos, acrescidos de juros de mora à taxa legal.