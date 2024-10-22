​SINDEP exige pagamento imediato de retroativos aos professores

O Sindicato Nacional dos Professores volta a exigir ao Governo o pagamento, até o final do mês, dos retroativos referentes ao período de janeiro a agosto deste ano. Isto na sequência da atualização salarial da classe, enquadrado no novo Plano de Carreira, Funções e Remunerações já em vigor.

Em conferência de imprensa proferida hoje em São Vicente, o primeiro vice-presidente do SINDEP, Nelson Cardoso, disse que não há razão para atrasar o pagamento.

“No mês de setembro foi regularizado, ou atualizado o salário. Portanto, há esse retroativo de janeiro a agosto para ser pago, são oito meses. E o senhor ministro tinha dito que seriam pagos imediatamente a atualização do salário, e que a única limitação seria melhorar a base de dados. Mas isso já foi feito, porque já foi feito o salário, portanto agora é pagar, é só isso. E o dinheiro está orçamentado, as contas já tinham sido feitas, segundo ele. O nosso timing é esse final de mês”, diz.

Outra preocupação do Sindicato tem a ver com as correções definitivas na lista de transição, para garantir que as promoções a que cada professor tem direito sejam efetivadas e se reflitam no salário final. O SINDEP volta ainda a pedir ao Governo que cumpra os acordos assumidos nas negociações, relativamente a atribuição de pelo menos uma promoção para os professores aposentados nos últimos dois anos.

“Inclusive tinha aparecido na primeira versão do PCFR, e na versão final desapareceu. Portanto, o senhor ministro deve vir explicar aos professores aposentados o que é que houve. E já não só os últimos ou recém-aposentados, mas também relembrar ao Governo que os aposentados também vivem no país. Portanto, merecem atenção, assim como qualquer outro funcionário”, refere.

Dirigindo-se diretamente às Câmaras Municipais, Nelson Cardoso lembra que o novo Plano de Carreiras entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano. O sindicalista defende que a sua aplicação deve abranger também as educadoras e monitoras de infância.

“Há dias no Parlamento ouvimos que o Governo aumentou o Fundo de Financiamento Municipal precisamente para atender o PCFR, pessoal afeto a Educação, que, como sabemos, antes pertenciam à Fundação de Solidariedade e agora estão sob a tutela das Câmaras Municipais. Portanto, exigimos que o PCFR seja implementado imediatamente e com retroatividade a 1 de janeiro de 2025”, aponta.

Os professores já começaram a receber os salários atualizados, com os pagamentos de setembro a refletir a nova tabela salarial do PCFR. O Governo já disse que o pagamento de retroativos, referentes ao período de janeiro a agosto de 2025, está previsto para começar em breve.