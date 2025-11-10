Ministério Público acusa homem de homicídio na Boa Vista

O Ministério Público acusou um homem de 29 anos pela prática de homicídio agravado e posse de arma na Boa Vista. O Tribunal decidiu que o arguido deve continuar em prisão preventiva, medida aplicada desde a fase inicial da investigação relativa ao crime ocorrido em junho deste ano, no Bairro da Boa Esperança, em Sal Rei.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o arguido encontra-se em prisão preventiva desde a fase inicial da investigação.

O Ministério Público deduziu acusação pela prática de um crime de homicídio agravado, previsto no Código Penal, e de um crime de armas, previsto na lei que regula o uso e porte de armas em Cabo Verde.

Os factos remontam ao dia 24 de Junho de 2025, quando o arguido, após um desentendimento com a vítima relacionado com a compra de estupefaciente, terá utilizado uma arma branca com lâmina de cerca de 22 centímetros, desferindo vários golpes na região do pescoço da vítima, que morreu de forma imediata.

Segundo o comunicado, a investigação reuniu indícios considerados suficientes da autoria e materialidade dos factos, com base em provas testemunhais, periciais e documentais, bem como em elementos recolhidos no local do crime.