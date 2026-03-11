Subsídio diário único para evacuações médicas externas passa a 3.550 escudos

O subsídio diário único (SDU) destinado às pessoas protegidas do Sistema de Proteção Social Obrigatória, nas evacuações médicas externas, foi actualizado para 3.550$00 escudos no caso de pensionistas com pensão até duas vezes e meia a Retribuição Mínima Mensal Garantida, conforme portaria publicada no Boletim Oficial de terça-feira, 10.

De acordo com o documento, a medida visa ajustar os valores do SDU à realidade económica actual, decorridos mais de 15 anos desde a última fixação em 2010, considerando a inflação, o aumento dos custos de transporte, alojamento e alimentação.

A revisão aplica-se, sobretudo, ao subsídio concedido nas evacuações externas, mantendo a função compensatória da prestação e assegurando o alívio das despesas extraordinárias resultantes de deslocações por motivos clínicos.

A portaria também estabelece novos montantes para as evacuações internas que passa a ser 1.700 escudos para pensionistas com pensões até duas vezes e meia a Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) ou familiares, e 1.300 escudos para os restantes beneficiários. Em casos de acompanhamento autorizado, os valores sobem para 3.200 e 2.300, respectivamente.

Para as evacuações externas, os valores passam para 3.550 escudos para pensionistas com pensões mais baixas ou familiares e 2.650 escudos para os restantes beneficiários. Com acompanhamento autorizado, os montantes aumentam para 5.880 e 4.200 escudos, respectivamente.

A portaria introduz ainda um mecanismo de actualização automática das majorações atribuídas aos pensionistas mais vulneráveis, tomando como referencial a RMMG, garantindo previsibilidade e estabilidade do sistema. O regime de indexação não é aplicável a processos de evacuação em curso, mantendo-se os direitos reconhecidos anteriormente.

