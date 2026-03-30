Professor fica em prisão preventiva por suspeita de abuso sexual de aluna

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou este domingo, 29, que um homem, de 34 anos, foi colocado em prisão preventiva na cidade da Praia, suspeito da prática de três crimes de abuso sexual de crianças com penetração, na sua forma agravada.

De acordo com o comunicado, o suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana e professor de profissão, foi detido fora de flagrante delito no âmbito de uma investigação conduzida pelo Ministério Público, na Procuradoria da República da Comarca da Praia.

Os factos em causa terão ocorrido entre 20 de Dezembro de 2025 e 11 de Janeiro de 2026.

A vítima é uma adolescente de 14 anos, aluna do arguido, residente com os familiares num dos bairros da cidade da Praia.

Após a detenção, realizada em colaboração com a Polícia Nacional, o suspeito foi presente ao primeiro interrogatório judicial. Na sequência, e conforme requerido pelo Ministério Público, o tribunal aplicou como medida de coação a prisão preventiva.

A PGR acrescenta que o processo continua em investigação e encontra-se em segredo de justiça.