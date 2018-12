​Janira quer Estatuto de Cuidador Informal

A presidente do PAICV defende a criação do Estatuto de Cuidador Informal em Cabo Verde. Em causa, segundo Janira Hopffer Almada, o envelhecimento da população e a existência de muitos adultos e crianças com doenças cronicas.

A posição da líder do maior partido da oposição foi manifestada esta segunda-feira, no âmbito de uma visita que fez ao Lar de Idosos da Fundação Jorge Ribeiro Barreto, na Cidade da Praia, enquadrada nas visitas que fará nesta época. “Precisamos do Estatuto de Cuidador Informal em Cabo Verde. Em Cabo Verde já é evidente algum envelhecimento da população – e os últimos Estudos Actuariais feitos confirmam isso mesmo - a par da existência de muitos adultos e crianças com doenças cronicas. Por isso mesmo, se torna urgente a definição de uma Política que tenha essa realidade em consideração e nos próximos anos”, lê-se numa publicação na página de Facebook de Janira. Para a presidente do PAICV já existem várias famílias que, tendo uma pessoa idosa, ou adultos e crianças com doença crónica, têm de lhes dedicar a devida atenção, o que limita a sua actividade profissional. Por isso, entende que a política de saúde deve incentivar a adopção de medidas promotoras da responsabilidade social, individual e colectiva, nomeadamente apoiando voluntários, cuidadores informais e dadores benévolos. “É preciso que o país defina, por um lado, como vai apoiar as Instituições de carácter privado que estão a assumir essa responsabilidade, uma vez que o Estado não consegue ter todas as respostas. E, por outro lado, é preciso que o Estado tenha em conta que nem todos querem ou conseguem colocar os seus idosos ou os seus familiares com doenças crónicas, nesse tipo de Instituições”, considera. Dos Ministérios da Saúde e do Trabalho Janira Hopffer Almada espera que definam medidas de apoio, seja para os cuidadores, seja para as pessoas cuidadas. Por outro lado, realça que já começam a surgir instituições de carácter privado, para responder às necessidades que vão surgindo.

