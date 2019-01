O ano de todas as discórdias

​Crispação é a palavra que resume a política cabo-verdiana no ano que agora termina. Um conflito, constante como um metrónomo, pôs frente-a-frente o MpD e o PAICV, afectou o interior do maior partido da oposição, criou tensões entre o Presidente da República e o Governo – principalmente durante o debate à volta do SOFA. Os choques permanentes dentro do hemiciclo acabaram mesmo por extravasar para as escadas da Assembleia, onde se assistiu a uma inédita, mas não surpreendente, troca de agressões entre deputados.

Era uma sexta-feira absolutamente normal quando a notícia começou a correr pelas redacções: os deputados Emanuel Barbosa, MpD, e Moisés Borges, PAICV, envolveram-se num confronto físico na escadaria da Assembleia Nacional. O parlamentar do Movimento para a Democracia tinha, inclusive, sido levado para o hospital. A política cabo-verdiana conhecia assim o ponto mais baixo do ano.

Ao longo do dia seguiram-se as reacções. Primeiro, Walter Évora, vice-presidente do grupo parlamentar do PAICV, condenou “independentemente de quem tem razão” os acontecimentos. Depois, em declarações à comunicação social, Moisés Borges disse que se limitou a reagir a uma agressão prévia. “Fui também atacado pelo deputado Emanuel Barbosa. Eu estava a entrar na Assembleia e na escada ele atirou-se a mim. Penso que a Constituição me permite em legítima defesa reagir quando sou atacado e é nesta linha que não tenho mais cometários a fazer. Eu fui atacado e reagi como qualquer homem faria no meu lugar”.

O MpD, em conferência de imprensa, alegou que a agressão partira de Moisés Borges. “O grupo parlamentar do MpD condena esta agressão havida por parte do deputado Moisés Borges ao deputado Emanuel Barbosa. Trata-se de um acto condenável, inédito na nossa democracia, um acto que contribui para piorar a imagem que o parlamento tem e que em nada dignifica a nossa democracia”, disse o líder parlamentar Rui Figueiredo Soares.

O outro envolvido reagiu mais tarde. “Um acto ignóbil, uma agressão perpetrada pelo deputado Moisés Borges”, foi assim que Emanuel Barbosa comentou o caso. “Ao contrário do que ele tenta fazer crer de que foi uma briga, foi, de facto, uma agressão covarde perpetrada pelas costas”, acrescentou ainda o deputado do MpD. Um caso que vai continuar a fazer correr tinta no novo ano.

Regionalização

A proposta de lei do MpD para criação de regiões administrativas foi aprovada em Outubro, no Parlamento, com votos favoráveis de toda a bancada da maioria, de dois deputados da UCID e de outros dois do PAICV. Foi assim alcançada a maioria necessária para a aprovação – qualificada de dois terços – levando o diploma para a discussão na especialidade. Se a maioria dos deputados do PAICV se absteve, José Gomes da Veiga votou contra, mas Odailson Bandeira (Santo Antão) e Filomena Martins (São Vicente) votaram a favor, abrindo mais uma crise interna no maior partido da oposição.

Nos dias seguintes não se falou mais do documento aprovado, que prevê a criação de 10 regiões administrativas, uma por ilha, com excepção de Santiago, que terá duas regiões (norte e sul). Sendo que para cada região está prevista a criação de dois órgãos: uma Comissão Executiva Regional, com três ou cinco elementos, e uma Assembleia Regional deliberativa, composta por nove, onze ou treze elementos, conforme o número de municípios abrangidos. Também nunca mais se abordou as competências das regiões em áreas como desenvolvimento económico e social, ordenamento do território, educação, saúde, agricultura, pescas e ambiente.

O que fez manchete foi a condenação e repúdio da Comissão Política Nacional do PAICV em relação à atitude dos deputados que viabilizaram a proposta do Governo. Em nota de imprensa, o órgão disse que nenhum dos parlamentares do seu partido que votou a favor informou o Grupo Parlamentar de que o iria fazer, tendo mesmo considerado o voto favorável uma “grave violação dos estatutos do partido”, uma vez que o partido tinha consensualizado o voto abstenção.

A resposta da Comissão Política levou a reacções em cadeia. O histórico Júlio Correia considerou o comunicado “obtuso simplesmente”, enquanto Felisberto Vieira sublinhou que não tinha sido a primeira vez que deputados daquele partido votaram em sentidos opostos e que “criminalizar a consciência, a expressão e o voto é perverso e antidemocrático”.

“O que leva a Comissão Política a só deplorar os votos em consciência dos deputados Odailson Bandeira e Filomena Vieira? Porque a comissão política não ficou incomodada com os que optaram por não comparecer? O que leva esta instância de representação partidária a silenciar do voto em consciência do deputado José Maria Gomes da Veiga júnior, que aqui referencio com estima e consideração?”, questionou ainda Júlio Correia.

José Maria Veiga, antigo ministro e actualmente deputado, também escreveu que os “membros da Comissão Política continuam, a ferro e fogo, batendo na gente, julgando e criminalizando na praça pública os deputados que manifestaram em consciência a sua liberdade aquando da votação da Lei da Regionalização. Primeiro foi o post incendiário do Rui Semedo (vice-presidente do Partido e líder do Grupo Parlamentar); segundo foi o comunicado ‘fogo no palheiro’ da própria Comissão Política; terceiro, foi o texto de Walter Évora (membro da Comissão Política) sentenciando a gente como conspiradores;... tudo isto, apesar do Fernandinho Teixeira, Presidente da Câmara dos Mosteiros, cuja Assembleia Municipal votara por unanimidade a proposta do Governo, tenha feito um apelo ao bom senso e à serenidade”, sublinhou. A regionalização continuará a ser debatida, agora na especialidade, em 2019.

CPLP

Em Julho, o Sal recebeu a XII conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP e a livre circulação de pessoas e bens foi a ideia mais repetida nas intervenções dos principais actores, mesmo antes da abertura oficial da Cimeira que juntou à mesma mesa os Chefes de Estado e de Governo lusófonos, com a excepção do presidente de Timor-Leste.

António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, disse-o à chegada. “A agenda que foi proposta pela presidência cabo-verdiana mostra que estamos focados no que é mais importante que são os cidadãos dos países da CPLP”. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República portuguesa, secundou o Chefe do Governo luso, “Portugal é um defensor da mobilidade, da livre circulação”.

Cabo Verde, que assumiu a presidência da CPLP até 2020, também disse acreditar, como sublinhou o Presidente Jorge Carlos Fonseca ao Expresso das Ilhas. “Será o trabalho da presidência que poderá concretizar aquilo que são portas abertas em termos de mobilidade, de cooperação económica e financeira, de economia do mar, para que daqui a dois anos possamos dizer que avançamos claramente na credibilidade, na força e nas metas da CPLP”.

O ou tudo ou nada foi repetido também pelo presidente da Câmara do Comércio do Sotavento, Jorge Spencer Lima. “Não podemos continuar a ter uma comunidade sem mobilidade. Ponto final. Comunidade sem mobilidade não existe e aí são os políticos que têm de criar o ambiente apropriado. E não o façam com paninhos quentes, facilitar os empresários, etc. Não, a mobilidade tem de ser global. Deixem as pessoas andar de um lado para o outro”.

Até 2020 veremos o que acontece com aquele que é o maior dos desígnios desta organização que se espalha pelos quatro cantos do mundo e que conta com quase 300 milhões de pessoas.

SOFA

Setembro marcou o fim de outro dossier quente quando o Presidente da República anunciou a ratificação do acordo militar com os Estados Unidos (Status of Forces Agreement, SOFA). A decisão foi tornada pública numa declaração sem direito a perguntas, no Palácio do Plateau.

Ao comunicar a ratificação do SOFA, Jorge Carlos Fonseca afirmou não ter encontrado qualquer indício de inconstitucionalidade no documento, no entanto, o Chefe de Estado nunca escondeu o desconforto de não ter sido envolvido no processo negocial que levou à assinatura do acordo militar, “faz todo o sentido, não obstante a diversidade de papéis e de perspectivas diferenciadas, ditadas por cada actor político no sistema, a procura de uma cada vez maior e melhor articulação”, disse.

A decisão do Presidente coloca um ponto final num impasse que dura há vários meses. O SOFA foi assinado em Setembro de 2017, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, mas só neste verão deu que falar. O Expresso das Ilhas revelou em Julho que Cabo Verde aceitou todas as exigências americanas e que a versão final do documento é igual ao rascunho proposto pelos Estados Unidos, algo que o Governo considerou que “não corresponde à verdade”. Levado ao Parlamento, o acordo havia sido aprovado pelos partidos políticos, com os votos favoráveis do MpD e a abstenção de PAICV e UCID. Apesar da abstenção no Parlamento, o PAICV posicionou-se publicamente contra o acordo, sugerindo que este violava a Constituição. O maior partido da oposição desafiou Jorge Carlos Fonseca a pedir a fiscalização ao Tribunal Constitucional, algo que o Presidente negou fazer.

O próprio Chefe de Estado, antes de rectificar o acordo, em entrevista ao Expresso das Ilhas, afirmou que só conheceu “o SOFA depois de assinado”, o que originou um desmentido pelo ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, levando a questionamentos sobre a relação entre o Presidente e o Governo. O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, foi mesmo obrigado a vir a público garantir a normalidade dessa relação. Os EUA têm acordos SOFA assinados com mais de uma centena de países. Membros da NATO ou outros aliados, como a Austrália ou Israel, estão entre os signatários.

