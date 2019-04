Novo site do ministério das Finanças permite ao Estado "estar mais próximo"

Novo site do ministério das Finanças foi apresentado hoje. Olavo Correia, ministro das Finanças, garante que a novo site permite "um ministério mais transparente e mais próximo dos cidadãos".

"Esta é a parte mais visível do processo de reforma que estamos a empreender para prestar melhor serviço aos cidadãos", comentou Olavo Correia no final da apresentação do novo portal das finanças.

Para o ministro das Finanças a utilização da tecnologia permite ao Estado "estar mais próximo, responder atempadamente e ter um ministério mais transparente e interactivo no relacionamento com os cidadãos".

O objectivo deste novo site do ministério das Finanças é, segundo explicou, que o cidadão "tenha um único ponto de entrada e um único ponto para o tratamento de todas as questões que possa ter" junto do Estado.

As vantagens para o cidadão são muitas, entende Olavo Correia. "Pode usar o site para pagar impostos, para consultar a sua situação fiscal, para solicitar informações e documentos fiscais sem ter de sair de casa".

O projecto de criação do novo site do Ministério das Finanças foi financiado em 11 mil contos pela União Europeia e Sofia Moreira de Sousa, embaixadora da UE em Cabo Verde, explicou que a UE "financiou os técnicos que implementaram este portal no sentido de apoio institucional que disponibilizamos ao Estado de Cabo Verde".

"Pensamos que pode ser uma boa solução para tornar o serviço [do ministério das Finanças] mais capaz de responder às necessidades do país", acrescentou a representante da União Europeia em Cabo Verde.

"A questão da transparência das finanças públicas é, para nós, muito importante", apontou Sofia Moreira de Sousa. "É aliás um dos nossos critérios para o apoio orçamental e achamos que, neste sentido, o desenvolvimento deste portal é muito positivo".