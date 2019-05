MpD garante "compromisso de continuar a construir um país melhor"

Partido que sustenta o governo garante que "o foco" está "na melhoria das condições de vida de todos os cabo-verdianos".

Miguel Monteiro, secretário-geral do MpD, reagiu hoje à entrevista colectiva do primeiro-ministro - concedida ontem - e considera que "ficou claro o compromisso do Primeiro-ministro de canalizar o crescimento económico para o bem-estar das pessoas".

"Neste período", destacou Miguel Monteiro, "o governo do MpD aumentou o rendimento médio disponível das famílias; aumentou o salário mínimo nacional; implementou o subsidio de desemprego; aumentou as pensões do regime não contributivo; instituiu o Rendimento Social de Inclusão e o programa de Inclusão Produtiva; foi criada a tarifa social de água e energia que apoiará 23.000 famílias; estão a ser reabilitadas milhares de casas de famílias mais carenciadas, no âmbito do PRRA. Assim como estão implementadas as medidas de garantia do direito à Educação; o programa de garantias e cuidados a pessoas com deficiência; e a clara aposta nos jovens e na sua formação, com especial destaque para a eliminação das propinas".

São estas as razões que levam o MpD, pela voz do seu secretário-geral, a considerar "que o compromisso com os cabo-verdianos está a ser concretizado. Este compromisso permitirá eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza relativa e criar oportunidades para a autonomia e auto-suficiência das famílias, com especial foco nas mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência".

No entanto, ressalva Monteiro, os "problemas do passado tornaram estes curtos 3 anos de governação mais difíceis mas os resultados alcançados demonstram a ambição e a génese do MpD. Não desistimos de tornar Cabo Verde um país de oportunidades para todos os cabo-verdianos e uma referência no espaço lusófono, europeu e mundial".