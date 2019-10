“Governo tem dado provas de ineficácia e ineficiência das suas medidas de política”, PAICV

Face a descida de Cabo Verde no ranking do Doing Business, o Secretário Geral do PAICV disse que o Governo tem dado provas de ineficácia e ineficiência das suas medidas de política.

“Basta ver que em relação à fiscalidade, este Governo, limitou-se a contemplar as reformas feitas pelo PAICV, em 2014, instituiu mais taxas e reprimiu as micro e pequenas empresas, em matéria de impostos”, afirma.

Segundo Julião Varela, os resultados alcançados pelo país no ranking de Doing Business do Banco Mundial são decepcionantes. “Caímos dez lugares, nos últimos dois anos, e nove posições em relação ao ponto de partida no ano de 2015. Concretamente, saímos da posição 126, em 2016, para a posição 139, em 2019, o que significa que estamos cada vez mais distantes da posição 50, anteriormente, prometida pelo MpD”.

Para o Secretário Geral do PAICV, o Governo tem falado muito do aumento de financiamento às empresas mas, na realidade, tem sido o principal concorrente das empresas no recurso ao crédito bancário, aumentando progressivamente a dívida interna do país, que já se encontra em cerca de 34%.

“A Administração Pública foi desmantelada e quadros experientes foram colocados na prateleira ou estimulados a se aposentarem, estando este sector, hoje, caracterizado por uma pesada burocracia e muita ineficiência”, sublinha.

Julião Varela avançou que o Governo tem agido de forma contraproducente. “Os preços dos bilhetes dos transportes aéreos e marítimos são cada vez mais caros, a companhia aérea de bandeira já não voa para São Vicente e Boa Vista e, dentro de poucas semanas, todos os voos internacionais passam a ter como ponto de partida e chegada a ilha do Sal, um grande retrocesso com impactos negativos na vida dos cabo-verdianos no país e na diáspora”.

Conforme Julião Varela, com essas quedas Cabo Verde fica cada vez menos competitivo, constatação preocupante para um país que precisa atrair investimento directo estrangeiro.

“Face a essas e outras quedas nos rankings mundiais, fica, cada vez mais, difícil melhorar o ambiente de negócios e o posicionamento de Cabo Verde no índice de competitividade, demonstrando, claramente, que o país está a tornar-se menos competitivo em relação aos seus concorrentes, handicap que dificulta a atracção de negócios e de investimentos empresariais privados”, indica.

Por isso, o PAICV exorta o Governo a ser mais pragmático e assertivo nas medidas de política que toma e deixar de fazer poesia e publicidade enganosa em torno da economia cabo-verdiana.

Julião Varela avança que o PAICV, no quadro do debate do Orçamento para 2020, vai apresentar um conjunto de propostas que visam melhorar o status quo prevalecente, "esperando que haja humildade e abertura suficiente, por parte do Governo, para acolhê-las".