Governo auto-avalia-se com nota positiva

Sem surpresas, e em semana de debate sobre o Estado da Nação, o governo fez uma avaliação positiva do trabalho realizado ao longo dos três anos que leva à frente dos destinos do país.

Fernando Elísio Freire, ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, apresentou hoje o livro virtual onde são demonstrados os três anos de governação.

“Estes resultados são de todos os cabo-verdianos! De todos os que acreditaram que era possível ter um país melhor que aquele que nos foi entregue em 2016”, destacou o ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares que acrescentou que nestes três anos “foi possível transformar uma nação decepcionada numa nação com esperança no presente e no futuro”.

Os ganhos desta governação fazem-se sentir a quase todos os níveis, garante o governo. Rendimento Social de Inclusão, melhor acesso a medicamentos para os mais desfavorecidos, tarifa social de água e energia, maior protecção de crianças e adolescentes e mais segurança são alguns dos pontos onde o governo diz ser possível avaliar o trabalho realizado desde 2016.

“O estado da Nação deixa-nos confiantes no futuro”, garantiu Elísio Freire que disse ainda que pelo “trabalho realizado e pelos resultados alcançados continuaremos empenhados em valorizar a ambição de todos os cabo-verdianos em alcançar mais e melhor qualidade de vida”.